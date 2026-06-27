Haos u Urugvaju posle debakla: Bijelsa vikao pred kamerom, zvezde tima u sukobu sa selektorom

Nakon eliminacije reprezentacije Urugvaja sa Svetskog prvenstva 2026, selektor Marselo Bijelsa preuzeo je odgovornost za neuspeh. Urugvaj je takmičenje završio u grupnoj fazi posle poraza od Španije rezultatom 1:0, bez ijedne ostvarene pobede.

Posle odlučujućeg meča u trećem kolu grupne faze i poraza od Španije, selektor Urugvaja Marselo Bijelsa obratio se medijima. Argentinski stručnjak je bio iskren, ali i veoma kratak i odsečan u svojim odgovorima na pitanja o dešavanjima u Gvadalahari. Prvo je na samom terenu vikao na televizijsku ekipu dok je čekao na uključenje u program da da izjavu, da bi potom davao kratke odgovore. "Nisam uspeo da pojačam snagu koju je Urugvaj imao u svojim igračima", rekao je