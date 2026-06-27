Pobeda Belgijanaca u Vankuveru - premijerna, ali vredna prvog mesta u grupi

RTS pre 10 minuta
Pobeda Belgijanaca u Vankuveru - premijerna, ali vredna prvog mesta u grupi

Fudbaleri Belgije pobedili su u Vankuveru reprezentaciju Novog Zelanda rezultatom 5:1 (1:0) u trećem kolu grupe G Svetskog prvenstva, dok su Egipat i Iran podelili bodove u Sijetlu - 1:1 (1:1).

Nakon dva remija, uz samo jedan postignut gol, Belgijanci su konačno zabeležili premijernu pobedu na Mundijalu u SAD, Meksiku i Kanadi. Već saterani uza zid i bez prava na grešku, ubedljivo su savladali Novi Zeland i osigurali plasman u nokaut fazu. Favorit je od samog početka preuzela kontrolu nad utakmicom, ne dozvolivši rivalu da ozbiljnije ugrozi gol Tiba Kurtoe. Terenska inicijativa isplatila se u 28. minutu, kada je Leandro Trosar iskoristio smušenu reakciju
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