Rasplet u grupi L - Hrvatska protiv Gane za nokaut fazu, Engleska na popravnom (23.00, RTS 1)

Nakon dva odigrana kola na Svetskom prvenstvu, grupna faza ulazi u odlučujuću fazu. U grupi L, Engleska i Gana sa po četiri boda drže vodeće pozicije, Hrvatska sa tri boda traži pobedu za siguran prolaz, dok je Panama već eliminisana. Odluka pada u subotu kada se od 23.00 sastaju Hrvatska i Gana, odnosno Engleska i Panama. Direktan prenos utakmice Hrvatska - Gana pratite na RTS 1, a najvažnije detalje na našem portalu.

Situacija u grupi L obećava dramatičnu završnicu. Engleska i Gana, nakon remija bez golova u međusobnom duelu, imaju isti broj bodova, ali Engleska drži prvo mesto zahvaljujući boljoj gol-razlici. Odmah iza njih je Hrvatska, koja je nakon poraza od Engleske (4:2) uspela da savlada Panamu minimalnim rezultatom (1:0) i tako ostane u igri za plasman u osminu finala. Panama, sa dva poraza i bez postignutog gola, završava svoje učešće na Mundijalu. Hrvatska mora da