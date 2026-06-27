Toplotni talas ne popušta – danas do 38 stepeni, crveni meteo-alarm za Bačku i Srem

Stiže sve topliji vazduh sa zapada i podiže živu u termometru. U Bačkoj i Sremu na snazi crveni, u ostalom delu zemlje narandžasti meteo-alarm. U najtoplijem delu dana temperaturaa do 38, u Beogradu 36 stepeni.

Do 12 sati najtoplije u Kikindi sa 36 stepeni, najhladniji Kopanik sa 21 stepenom Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) do 12 sati najtopliji grad u Srbije je Kikinda sa 36 stepeni, dok je najhladnije na Kopaoniku gde je izmeren 21 stepen. U Beogradu izmerena su 33 stepena. Temperatura od 35 stepeni izmerena je u Somboru i na Paliću, dok je 34 izmereno u Novom Sadu, Zrenjeninu, Bačkim Karlovcima, Sremskoj Mitrovici, Negotinu, Valjevu i