U zemljotresima u Venecueli 920 mrtvih, spasioci traže preživele pod ruševinama

RTS pre 20 minuta
U zemljotresima u Venecueli 920 mrtvih, spasioci traže preživele pod ruševinama

Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli. Prema poslednjim podacima, 920 ljudi je izgubilo život, a 3.300 je povređeno. Nastavlja se spasavanje preživelih.

Novi zemljotres, jačine 4,7 stepeni Rihterove skale pogodio je severnu obalu Venecuele u petak popodne po lokalnom vremenu, sa epicentrom 86 kilometara severozapadno od glavnog rada Karakasa, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. U zemlji je obustavljen je vazdušni, železnički saobraćaj i nastava u školama. U Venecuelu je iz sveta pristiglo 2.600 tona humanitarne pomoći. Najteži zemljotres u istoriji Venecuele sravnio je sa zemljom lučki grad La
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