BLISKOISTOČNI SUKOB: Tramp odgovorio na iranske napade u Ormuzu; sporazum iz Vašingtona razljutio Hezbolah

BEOGRAD - Sjedinjene Američke Države izvele su udare na Iran kao odgovor na ranije iranske napade dronovima na brodove u Ormuzu. Iranska revolucionarna garda najavila je odgovor na novi američki napad koji će, kako kažu, biti "brz i odlučan". Poslanik iz redova Hezbolaha Hasan Fadlalah upozorio je da libanske vlasti neće biti u stanju da sprovedu okvirni sporazum o prekidu vatre sa Izraelom, osim ako, uz podršku SAD, "ne krenu u građanski rat".

Američki predsednik Donald Tramp okarakterisao je napade iranskih dronova na brodove u Ormuzu kao "kršenje sporazuma o prekidu vatre" Teherana i Vašingtona, a na koje su SAD odgovorile udarima na Iran. Iranska Islamska revolucionarna garda najavila je da će njen odgovor na novi američki napad na Iran biti "brz i odlučan", prenela je iranska državna televizija. Međutim, neimenovani američki zvaničnik rekao je za Si-En-En da poslednji američki udari ne nagoveštavaju