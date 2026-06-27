Novi zemljotres, jačine 4,7 stepeni pogodio Venecuelu, pomoć uputili SAD, UN, Crveni krst, papa i mnoge zemlje

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Novi zemljotres, jačine 4,7 stepeni pogodio Venecuelu, pomoć uputili SAD, UN, Crveni krst, papa i mnoge zemlje

KARAKAS - Novi zemljotres, jačine 4,7 stepeni Rihterove skale pogodio je severnu obalu Venecuele u petak popodne po lokalnom vremenu, sa epicentrom 86 kilometara severozapadno od glavnog rada Karakasa, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Zemljotres je, prema saopštenju, bio na dubini od 10 kilometara. U noći između srede i četvrtka zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru pogodili su Venecuelu, u kojima je prema dosadašnjim zvaničnim podacima poginulo najmanje 920, a povređeno 3.360 osoba. Oko 50.000 ljudi se vodi kao nestalo. Pomoć Venecueli nakon zemljotresa uputili SAD, UN, Crveni krst, papa i mnoge zemlje Pomoć Venecueli posle dva razorna zemljotresa do sada su, u vidu spasilačkih timova
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