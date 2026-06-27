UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Spremni smo za razgovore sa Rusijom o okončanju rata; vanredno stanje na Krimu i u Sevastopolju

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1.625. dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je naveo da je Kijev izrazio spremnost za moguće sastanke na nivou rukovodstva sa Rusijom i razgovore o okončanju rata, ali kaže da i Moskva mora da napravi korak ka tome. Ruska uprava na Krimu i u Sevastopolju odlučila je da proglasi regionalno vanredno stanje radi rešavanja ekonomskih problema.

Ukrajina je izrazila spremnost za moguće sastanke na nivou rukovodstva sa Rusijom i razgovore o okončanju rata, ali i Moskva mora da napravi korak ka tome, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusija je u petak ujutru izvela novu seriju napada dronovima na civilne i infrastrukturne ciljeve u Ukrajini, u blizini rečne granice sa Rumunijom, saopštilo je rumunsko Ministarstvo nacionalne odbrane. Ruska uprava na Krimu i u Sevastopolju odlučila je da