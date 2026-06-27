UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Spremni smo za razgovore sa Rusijom o okončanju rata; vanredno stanje na Krimu i u Sevastopolju

RTV pre 1 sat  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Spremni smo za razgovore sa Rusijom o okončanju rata; vanredno stanje na Krimu i u Sevastopolju

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1.625. dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je naveo da je Kijev izrazio spremnost za moguće sastanke na nivou rukovodstva sa Rusijom i razgovore o okončanju rata, ali kaže da i Moskva mora da napravi korak ka tome. Ruska uprava na Krimu i u Sevastopolju odlučila je da proglasi regionalno vanredno stanje radi rešavanja ekonomskih problema.

Ukrajina je izrazila spremnost za moguće sastanke na nivou rukovodstva sa Rusijom i razgovore o okončanju rata, ali i Moskva mora da napravi korak ka tome, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusija je u petak ujutru izvela novu seriju napada dronovima na civilne i infrastrukturne ciljeve u Ukrajini, u blizini rečne granice sa Rumunijom, saopštilo je rumunsko Ministarstvo nacionalne odbrane. Ruska uprava na Krimu i u Sevastopolju odlučila je da
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Dronski napad na Volgograd: povređeno deset osoba i oštećeni proizvodni pogoni

Dronski napad na Volgograd: povređeno deset osoba i oštećeni proizvodni pogoni

Politika pre 10 minuta
Pakao u Volgogradu! Dron udario u fabriku, desetoro povređenih – goreli proizvodni pogoni

Pakao u Volgogradu! Dron udario u fabriku, desetoro povređenih – goreli proizvodni pogoni

Večernje novosti pre 5 minuta
Zelenski: Spremni smo za razgovore sa Rusijom o okončanju rata; vanredno stanje na Krimu i u Sevastopolju

Zelenski: Spremni smo za razgovore sa Rusijom o okončanju rata; vanredno stanje na Krimu i u Sevastopolju

RTS pre 1 sat
Uživo Rakete "Flamingo" izvele smrtonosni napad; Rusima se ne piše dobro; Moskva traži odgovore FOTO/VIDEO

Uživo Rakete "Flamingo" izvele smrtonosni napad; Rusima se ne piše dobro; Moskva traži odgovore FOTO/VIDEO

B92 pre 15 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaVanredno stanjeRusijaRumunijaKijevVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Tramp zapretio: Carine od 100 odsto ovim zemljama

Tramp zapretio: Carine od 100 odsto ovim zemljama

B92 pre 10 minuta
Katastrofa: Poplave i klizišta paralisali zemlju, hiljade ljudi bez struje VIDEO

Katastrofa: Poplave i klizišta paralisali zemlju, hiljade ljudi bez struje VIDEO

B92 pre 5 minuta
Vens: Vašington će odgovoriti silom na svaki napad

Vens: Vašington će odgovoriti silom na svaki napad

Politika pre 10 minuta
Vrućina zaustavila nuklearku u Francuskoj

Vrućina zaustavila nuklearku u Francuskoj

Politika pre 10 minuta
Dronski napad na Volgograd: povređeno deset osoba i oštećeni proizvodni pogoni

Dronski napad na Volgograd: povređeno deset osoba i oštećeni proizvodni pogoni

Politika pre 10 minuta