Zelenortska Ostrva u nokaut fazi SP, Urugvaj porazom od Španije završio Mundijal

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Zelenortska Ostrva u nokaut fazi SP, Urugvaj porazom od Španije završio Mundijal

HJUSTON/GVADALAHARA - Fudbalska reprezentacija Zelenortskih Ostrva plasirala se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi nakon što je danas u Hjustonu odigrala nerešeno 0:0 protiv selekcije Saudijske Arabije u meču poslednjeg, trećeg kola grupe H.

Debitant na ovogodišnjem SP je sa tri remija došao do drugog mesta u grupi i nokaut faze, postavši najprijatnije iznenađenje dosadašnjeg dela Mundijala u SAD, Meksiku i Kanadi. Zelenortska Ostrva će 4. jula igrati u šesnaestini finala SP protiv Argentine u Majamiju. Fudbaleri Urugvaja završili su takmičenje na SP nakon što su u Gvadalahari poraženi od reprezentacije Španije rezultatom 1:0 u trećem kolu grupe H. Strelac jedinog pogotka na utakmici bio je Aleks Baena
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