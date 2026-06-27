Zelenortska Ostrva u nokaut fazi SP, Urugvaj porazom od Španije završio Mundijal

HJUSTON/GVADALAHARA - Fudbalska reprezentacija Zelenortskih Ostrva plasirala se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi nakon što je danas u Hjustonu odigrala nerešeno 0:0 protiv selekcije Saudijske Arabije u meču poslednjeg, trećeg kola grupe H.

Debitant na ovogodišnjem SP je sa tri remija došao do drugog mesta u grupi i nokaut faze, postavši najprijatnije iznenađenje dosadašnjeg dela Mundijala u SAD, Meksiku i Kanadi. Zelenortska Ostrva će 4. jula igrati u šesnaestini finala SP protiv Argentine u Majamiju. Fudbaleri Urugvaja završili su takmičenje na SP nakon što su u Gvadalahari poraženi od reprezentacije Španije rezultatom 1:0 u trećem kolu grupe H. Strelac jedinog pogotka na utakmici bio je Aleks Baena