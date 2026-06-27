Užurbane pripreme ispred Skupštine Srbije – baneri, kutije za glasanje, napici, hrana

Uglavnom su tu radnici koji užurbano dovršavaju obaveze, za sad je manji broj građana, više kao u šetnji da razledaju.

Prostor sve do dva kilometra udaljene Beogradske ulice je ispunjen mnogobrojnim šatorima sa hranom i napicima, prvenstveno flaširane vode. Dovezene su cisterne, zbog velike vrućine – u Beoogardu se popodne očekuje 36 stepeni. Šatori se dopunuju ponudama, od kojih su neki sa oznaka raznih udruženja i opštinskih turističkih organizacija. Radnici pred Skupštinom nameštaju plastične stolice za improvizovano gledalište. Postavljene su i kutije sa natpisiima „Zajedno