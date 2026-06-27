Počinje: Zašto je meč Portugal – Kolumbija važan za „pola Evrope“

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Nikola Janković
Počinje: Zašto je meč Portugal – Kolumbija važan za „pola Evrope“

Kad kažemo "pola Evrope", ne mislimo na nas i vas ljubitelje fudbala, koji ćete svakako gledati spektakl u Majamiju, uprkos tome što počinje u 1.30.

Mislimo, pre svega, na same učesnike Mundijala, odnosno reprezentacije Španije, Švajcarske, Bosne i Hercegovine, Belgije, a moguće i Hrvatske, Austrije, nekih trećeplasiranih timova koji će završiti u tom delu žreba. Ukratko, ogroman je ulog pred duel 3. kolo Grupe K između Portugalije i Kolumbije, jer se – bar u ranoj fazi eliminacija – putevi prvog i drugog u grupi ozbiljno razlikuju. Uz posećanje da Kolumbijcima igra i remi, pobednik ove grupe za protivnika u
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