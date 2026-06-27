Sve što je moglo da pođe po zlu za Hrvate, pošlo je

Nade da bi Hrvatskoj na Svetskom prvenstvu i minimalan poraz od Gane u utakmici u subotu u Filadelfiji mogao biti dovoljan za plasman u nokaut fazu su gotovo minimalne.

Standings provided by Sofascore Do početka trećeg kola, činilo se da će tri boda i gol-razlika od 3:5 (koju će Hrvatska imati ako izgubi od Gane 0:1) biti dovoljni da se uguraju među prvih osam trećeplasiranih ekipa. Međutim, kako vreme prolazi, ovo deluje sve manje izvesno. Računica je jasna: bod donosi Hrvatskoj treće mesto, pobeda donosi bar drugo mesto, a možda i prvo, što je manje verovatno jer bi moralo da se poklopi da Engleska ne dobije Panamu.