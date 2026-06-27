Vujačić: Hrvatska više nema taj kvalitet koji je proslavio

Skaut reprezentacije Gane Buda Vujačić uoči utakmice poslednjeg kola sa Hrvatskom za Kida show analizora je šanse obe ekipe. „Štо se tiče poslednje utakmice Gane u grupi protiv Hrvatske, koja se igra u Filadelfiji, bitno je naglasiti da je prolazak Gane sa ova četiri boda gotovo siguran.

Ja mislim da čak i teoretski ne postoji mogućnost da ne ide dalje, da ne prođe grupu. To je dobro, zato što igrači neće biti pod pritiskom moranja, kao što su bili na ove prethodne dve utakmice i moći će, da kažem, slobodno da igra bez straha da neće konačno uspeti da prođe u grupu“, rekao je Vujačić na početku. On se potom osvrnuo na ekipu Hrvatske. „Što se Hrvatske tiče, sa njom to nije slučaj, ona ima tri boda, koja mislim da joj neće biti dovoljna ukoliko