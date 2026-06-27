Zašto je Rasel zadržao pol poziciju na „Red Bul ringu“?

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Jelena Trajković
Zašto je Rasel zadržao pol poziciju na „Red Bul ringu“?

Vozač Mercedesa Džordž Rasel na kontroverzan način je stigao do pol pozicije pred Veliku nagradu Australije, ali je zapravo postupio po pravilima, a direkcija trke je ta koja nije adekvatno reagovala.

Britanac je osvojio pol poziciju na „Red Bul ringu“ pošto je najbrži krug ostvario pošto je vozač Red Bula Maks Ferstapen izleteo u devetoj krivini u poslednjim trenucima kvalifikacija. Na stazi su tada istaknute žute zastavice, ali je Rasel uprkos tome uspeo da pobedi Šarla Leklera u Ferariju za nešto više od dve desetinke i dođe do druge pol pozicije zaredom. Odmah potom su svi postavili pitanje kako je to moguće, ali odgovor je jednostavan – Rasel je usporio
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