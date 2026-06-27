Maksova greška prekinula kvalifikacije, Rasel "kroz žuto" do pol pozicije

Sportske.net pre 1 dan  |  Sportske.net
Maksova greška prekinula kvalifikacije, Rasel "kroz žuto" do pol pozicije

Vozač Mercedesa Džordž Rasel pobednik je kvalifikacija za Veliku nagradu Austrije koja se vozi na stazi Spilberg.

Britanac je trijumfovao na kontroverzan način, uz žute zastave, koje su se pojavila u trenutku kada je Maks Ferstapen izleteo sa staze u samom finišu kvalifikacija. I pored toga, direkcija trke odlučila je da prizna Raselov rezultat od 1:06.113 minuta, 0.236 sekunde brži od drugoplasiranog Šarla Leklera iz Ferarija. Na trećem mestu našao se Leklerov klupski drug, Luis Hamilton. Za razliku do Rasela, drugi vozač Mercedesa Kimi Antoneli nije imao sreće da završi svoj
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