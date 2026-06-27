Srbija bolja od Češke: Dabl-dabl Jokića i sjajni Jović

Sputnik pre 18 minuta
Srbija bolja od Češke: Dabl-dabl Jokića i sjajni Jović

Košarkaši Srbije savladali su selekciju Češke rezultatom 90:76 (26:25, 25:17, 22:16, 17:18) u pripremnoj utakmici bez prisustva publike u dvorani Aleksandar Nikolić.

Pred novi prozor kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, srpski košarkaši odigrali su pripremnu utakmicu sa Češkom. Nikola Jokić, jedan od najboljih košarkaša današnjice, ostvario je dabl-dabl učinak sa 16 poena, 14 skokova i osam asistencija, dok je najefikasniji bio Nikola Jović sa 20 poena, pet skokova i tri asistencije. Dvocifren je bio još i Dejan Davidovac sa 14 poena. Sa druge strane, Srbija je najviše problema imala u zaustavljanju Vita Krejčija koji je
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Dobra priprema Srbije - Jović i Jokić predvodili "orlove" u pobedi nad Češkom

Dobra priprema Srbije - Jović i Jokić predvodili "orlove" u pobedi nad Češkom

RTS pre 13 minuta
Jokić stigao do dabl-dabla: Srbija lako razbila Češku pred važne mečeve!

Jokić stigao do dabl-dabla: Srbija lako razbila Češku pred važne mečeve!

Hot sport pre 3 minuta
Košarkaši Srbije pobedili Češku u pripremnoj utakmici

Košarkaši Srbije pobedili Češku u pripremnoj utakmici

Radio sto plus pre 3 minuta
Srbija ubedljivo pobedila, blistao Nikola Jokić: Novi kapiten blizu tripl-dabla, ali nije bio najefikasniji

Srbija ubedljivo pobedila, blistao Nikola Jokić: Novi kapiten blizu tripl-dabla, ali nije bio najefikasniji

Mondo pre 23 minuta
Pobeda Srbije iza zatvorenih vrata: Jokić upisao dabl-dabl, ali nije bio najbolji strelac

Pobeda Srbije iza zatvorenih vrata: Jokić upisao dabl-dabl, ali nije bio najbolji strelac

Nova pre 23 minuta
Srbija demolirala Češku! Au, šta je uradio Jokić u Pioniru! Kapiten Nikola pokazao moć! (foto)

Srbija demolirala Češku! Au, šta je uradio Jokić u Pioniru! Kapiten Nikola pokazao moć! (foto)

Kurir pre 3 minuta
Srbija na prvom pripremnom meču u "Pioniru" bolja od Češke

Srbija na prvom pripremnom meču u "Pioniru" bolja od Češke

Euronews pre 13 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaSvetsko prvenstvoSvetsko prvenstvo u košarciČeškaDejan DavidovacsportKosarkaska reprezentacija srbije

Sport, najnovije vesti »

Za mesto u timu Saše Ilića će se boriti 26 igrača: Fudbaleri Partizana doputovali u Sloveniju na pripreme

Za mesto u timu Saše Ilića će se boriti 26 igrača: Fudbaleri Partizana doputovali u Sloveniju na pripreme

Danas pre 38 minuta
Đoković zadovoljan formom pred Vimbldon, pa pričao o Mundijalu: Navijam za BIH i Hrvatsku

Đoković zadovoljan formom pred Vimbldon, pa pričao o Mundijalu: Navijam za BIH i Hrvatsku

Danas pre 1 sat
Đoković: Mislim da sam za Vimbldon mnogo bolje pripremljen nego za Rolan Garos

Đoković: Mislim da sam za Vimbldon mnogo bolje pripremljen nego za Rolan Garos

RTV pre 27 minuta
Dobra priprema Srbije - Jović i Jokić predvodili "orlove" u pobedi nad Češkom

Dobra priprema Srbije - Jović i Jokić predvodili "orlove" u pobedi nad Češkom

RTS pre 13 minuta
Jokić stigao do dabl-dabla: Srbija lako razbila Češku pred važne mečeve!

Jokić stigao do dabl-dabla: Srbija lako razbila Češku pred važne mečeve!

Hot sport pre 3 minuta