Srbija bolja od Češke: Dabl-dabl Jokića i sjajni Jović

Košarkaši Srbije savladali su selekciju Češke rezultatom 90:76 (26:25, 25:17, 22:16, 17:18) u pripremnoj utakmici bez prisustva publike u dvorani Aleksandar Nikolić.

Pred novi prozor kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, srpski košarkaši odigrali su pripremnu utakmicu sa Češkom. Nikola Jokić, jedan od najboljih košarkaša današnjice, ostvario je dabl-dabl učinak sa 16 poena, 14 skokova i osam asistencija, dok je najefikasniji bio Nikola Jović sa 20 poena, pet skokova i tri asistencije. Dvocifren je bio još i Dejan Davidovac sa 14 poena. Sa druge strane, Srbija je najviše problema imala u zaustavljanju Vita Krejčija koji je