Srbija poražena od Francuske u Ligi nacija

Sputnik pre 3 sata
Srbija poražena od Francuske u Ligi nacija

Srpski odbojkaši poraženi su od Francuske rezultatom 3:0 (25:23, 25:16, 25:22) u sedmom meču Lige nacija.

Posle pobede protiv Kube, srpski odbojkaši upisali su poraz protiv selekcije Francuske. Mučili su se odbojkaši Srbije tokom prvog seta da stignu protivnika, ali nisu uspeli iako su u nekoliko navrata prišli na poen razlike. U drugom setu francuski odbojkaši bili su još dominantniji. Ređali su odbojkaši Srbije greške i lako su dopustili protivnicima da naprave veliku razliku kojom su došli do 2:0 u setovima. Podigla je Srbija nivo igre u trećem setu, ali nije to
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