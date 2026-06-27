"Ceo život smo bili povezani! U subotu smo pričali..." Potresna poruka Jovane Jeremić posvećena Marku Pantiću

Telegraf pre 49 minuta  |  Telegraf.rs
"Ceo život smo bili povezani! U subotu smo pričali..." Potresna poruka Jovane Jeremić posvećena Marku Pantiću

Novinar i voditelj Marko Pantić, poznat pod nadimkom Ludo Pero, iznenada je preminuo 26. juna 2026. godine, u Beogradu, u 36. godini.

Ostavio je neizbrisiv trag u svetu novinarstva, a vest o njegovoj preranoj smrti veoma je potresla porodicu, brojne kolege, prijatelje i ličnosti iz javnog života. Voditeljka Jovana Jeremić istakla je koliko je volela Marka a, kako kaže, njoj je veoma teško da nekoga zavoli. - Jako mi je žao, u subotu smo pričali. Ne mogu da verujem. Ceo život smo bili povezani od početka moje karijere. Mnogo sam ga volela, a znate da nisam tip koji lako voli. Počivaj u miru,
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