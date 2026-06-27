Dok su skakutali kroz zelenilo, nastao je snimak koji je oduševio Srbiju: Priroda je napisala najlepšu priču

Telegraf pre 34 minuta  |  Telegraf.rs
Dok su skakutali kroz zelenilo, nastao je snimak koji je oduševio Srbiju: Priroda je napisala najlepšu priču

Majčinska ljubav ne poznaje granice, ni godine, ni vrste.

Dete je za svoju majku zauvek malo, bilo da je reč o ljudima ili životinjama, a upravo takav prizor zabeležen je na čarobnim proplancima Golije. Budno oko fotografa uspelo je da uhvati trenutak koji retko ko ima priliku da vidi uživo, a koji najčešće gledamo samo u dokumentarnim filmovima o netaknutoj prirodi. Kroz nepregledno zelenilo bezbrižno su skakutali srna i njeno mladunče, pružajući prizor ispunjen nežnošću i spokojem. Ovaj dirljivi susret majke i njenog
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