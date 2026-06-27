Dramatičan porast broja žrtava zemljotresa u Venecueli: "Svako spasavanje je čudo!"

Broj nestalih dostigao 55.000

Visoki venecuelanski političar Horhe Rodrigez saopštio je da je broj poginulih u zemljotresima porastao na 1.430. On je naveo da je još 3.238 ljudi povređeno, dok je 3.142 ostalo bez domova zbog katastrofe. Rodrigez, brat privremene predsednice zemlje Delsi Rodrigez, dao je ažurirane podatke na državnoj televiziji. Prethodno je broj poginulih bio 920. Humanitarne organizacije smatraju da su prva 48 do 72 sata ključna za pronalaženje preživelih. Sve veći broj