Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Hrvatska - Gana na Svetskom prvenstvu u fudbalu

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Hrvatska - Gana na Svetskom prvenstvu u fudbalu

Fudbalska reprezentacija Hrvatske se nalazi u jednom nimalo lakom momentu za njih, oni su trenutno treći na tabeli u svojoj grupi sa samo tri osvojena boda, dok sada u poslednjem kolu igraju protiv Gane utakmicu koja će mnogo toga odluči.

Gana je trenutno ispred Hrvatske, pošto je tim iz Afrike uspeo da slavi protiv Paname u prvom kolu, a onda i remizira sa Engleskom u drugom, zbog čega kao i Gordi Albion ima četiri boda i nalazi se na drugom mestu. Samim tim, oni su u velikoj prednosti u odnosu na Hrvate, koji nipošto ne smeju da zabeleže poraz u ovom meču, ako žele da se plasiraju dalje. Utakmica između Hrvatske i Gane je i jedan pravi derbi, pošto je tim koji prevodi Karlos Keiroš pokazao dosta
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