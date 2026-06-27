Izdržite do ovog datuma: Otkrivamo kada će temperatura u Srbiji biti u padu i za više od 10 stepeni

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs
Izdržite do ovog datuma: Otkrivamo kada će temperatura u Srbiji biti u padu i za više od 10 stepeni
I narednih dana biće vedro i vrelo. Maksimalna temperatura biće do 39, lokalno i do 40 steopeni, a natopolije biće u ponedeljak i u utorak. U utorak veče već će biti uslova za lokalne pljuskove sa grmljavinom. U sredu nestabilno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, uz opasnost od grmljavinskih oluja i nepogoda. Temperatura u sredu u padu, ali i dalje tropski toplo, uz temperature oko 35 stepeni. U četvrtak se očekuje osetno svežije i prijatnije vreme. U odnosu
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