„Ludak“ otkrio zašto je zamenio čuvenog golmana u najvažnijoj utakmici Mundijala: „Trazio je…“

Fudbalska reprezentacija Urugvaja je ispala sa Svetskog prvenstva, završivši nastup na Mundijalu već u grupnoj fazi takmičenja, a u duelu protiv Španije mogli smo da vidimo veliki broj čudnih situacija.

Prva je zasigurno ona koja je sve i odlučila. Igrao se 42. minut kada je Ljorente proigrao Baenu, šutirao je Španac traljavo, ali je čuveni Fernando Muslera moše reagovao i lopta mu je prešla preko prstiju, te ušla u gol. Od tog trenutka je postalo jasno da Urugvaj mora da juri dva gola, jer je samo pobeda tim iz Južne Amerike vodila u šesnaestinu finala i prolaz u nokaut fazu. Ipak, usledila je veoma čudna odluka - Fernando Muslera je zamenjen na poluvremenu. Iako