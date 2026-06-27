Novak progovorio o neverovatnom problemu na Vimbldonu, Đokovića kasnije upitali za Mundijal: “Igrao bih meč…”

Najbolji teniser svih vremena - Novak Đoković, privodi kraju pripreme za treći Grend slem u sezoni, Vimbldon, koji počinje u ponedeljak.

Srbin će u prvom kolu igrati protiv Kineza Jibinga Vua, dok je potencijalni susret sa Janikom Sinerom moguć u polufinalu turnira, što govori da ga je barem u tom smislu žreb pomilovao. Đoković je u razgovoru sa medijima pričao i o vrućinama koje nisu bile toliko karakteristične za London i period kada se igra Vimbldon. - Koliko sam razumeo, vreme bi trebalo da se stabilizuje sledeće nedelje, kada turnir počne. Ali da, ova sedmica je jedna od najtoplijih koje pamtim