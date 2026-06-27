Novak progovorio o neverovatnom problemu na Vimbldonu, Đokovića kasnije upitali za Mundijal: “Igrao bih meč…”

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Novak progovorio o neverovatnom problemu na Vimbldonu, Đokovića kasnije upitali za Mundijal: “Igrao bih meč…”

Najbolji teniser svih vremena - Novak Đoković, privodi kraju pripreme za treći Grend slem u sezoni, Vimbldon, koji počinje u ponedeljak.

Srbin će u prvom kolu igrati protiv Kineza Jibinga Vua, dok je potencijalni susret sa Janikom Sinerom moguć u polufinalu turnira, što govori da ga je barem u tom smislu žreb pomilovao. Đoković je u razgovoru sa medijima pričao i o vrućinama koje nisu bile toliko karakteristične za London i period kada se igra Vimbldon. - Koliko sam razumeo, vreme bi trebalo da se stabilizuje sledeće nedelje, kada turnir počne. Ali da, ova sedmica je jedna od najtoplijih koje pamtim
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Đoković: Mislim da sam za Vimbldon mnogo bolje pripremljen nego za Rolan Garos

Đoković: Mislim da sam za Vimbldon mnogo bolje pripremljen nego za Rolan Garos

RTV pre 27 minuta
Đoković: Mislim da sam za Vimbldon mnogo bolje pripremljen nego za Rolan Garos

Đoković: Mislim da sam za Vimbldon mnogo bolje pripremljen nego za Rolan Garos

Newsmax Balkans pre 3 minuta
Đoković: Za Vimbldon sam mnogo bolje pripremljen nego za Rolan Garos

Đoković: Za Vimbldon sam mnogo bolje pripremljen nego za Rolan Garos

Politika pre 13 minuta
Novak pred Vimbldon: "Spremniji sam nego na Rolan Garosu"

Novak pred Vimbldon: "Spremniji sam nego na Rolan Garosu"

Sportske.net pre 3 sata
"Naravno, navijam za BiH i Hrvatsku": Novak Đoković oduševio region, pa otkrio ko osvaja Mundijal

"Naravno, navijam za BiH i Hrvatsku": Novak Đoković oduševio region, pa otkrio ko osvaja Mundijal

Mondo pre 3 sata
Đoković: "Naravno - navijam za Hrvatsku i BiH na Mundijalu"

Đoković: "Naravno - navijam za Hrvatsku i BiH na Mundijalu"

B92 pre 3 sata
Đoković pred Vimbldon: Mnogo sam bolje pripremljen nego za Rolan Garos

Đoković pred Vimbldon: Mnogo sam bolje pripremljen nego za Rolan Garos

Večernje novosti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićSvetsko prvenstvoŽrebMundijalVimbldonSvetsko prvenstvo u fudbaluLondonGrend slem

Sport, najnovije vesti »

Za mesto u timu Saše Ilića će se boriti 26 igrača: Fudbaleri Partizana doputovali u Sloveniju na pripreme

Za mesto u timu Saše Ilića će se boriti 26 igrača: Fudbaleri Partizana doputovali u Sloveniju na pripreme

Danas pre 38 minuta
Đoković zadovoljan formom pred Vimbldon, pa pričao o Mundijalu: Navijam za BIH i Hrvatsku

Đoković zadovoljan formom pred Vimbldon, pa pričao o Mundijalu: Navijam za BIH i Hrvatsku

Danas pre 1 sat
Đoković: Mislim da sam za Vimbldon mnogo bolje pripremljen nego za Rolan Garos

Đoković: Mislim da sam za Vimbldon mnogo bolje pripremljen nego za Rolan Garos

RTV pre 27 minuta
Dobra priprema Srbije - Jović i Jokić predvodili "orlove" u pobedi nad Češkom

Dobra priprema Srbije - Jović i Jokić predvodili "orlove" u pobedi nad Češkom

RTS pre 13 minuta
Jokić stigao do dabl-dabla: Srbija lako razbila Češku pred važne mečeve!

Jokić stigao do dabl-dabla: Srbija lako razbila Češku pred važne mečeve!

Hot sport pre 3 minuta