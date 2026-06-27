Obama: "Tramp je opsednut mnome, imam apartman u njegovoj glavi"

Bivši američki predsednik Barak Obama izjavio je da i dalje zauzima "posebno mesto" u mislima aktuelnog predsednika Donalda Trampa, ocenjujući da je Trampova dugogodišnja usmerenost na njega "znak pogrešnih prioriteta". "Morate njega da pitate šta je u pitanju - ta opsesija.

Očigledno imam sobu u njegovoj glavi, apartman u njegovoj glavi", rekao je Obama u podkastu "Sav dim". Obama je naveo da Tramp izbegava direktne sukobe licem u lice, već kritike uglavnom upućuje preko društvenih mreža, prenosi Njujork tajms. "Kada sam ja bio predsednik, poslednje o čemu sam imao vremena da brinem bilo je šta neko govori ili šta je moj prethodnik uradio. Oni su otišli, ja sam imao posao koji treba da obavim", rekao je Obama. Bivši predsednik SAD