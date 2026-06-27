Oni su najlepša priča Mundijala, vrede 50 miliona, imaju golmana “popularnijeg” od Novaka i pišu istoriju

Telegraf pre 31 minuta  |  Telegraf.rs
Oni su najlepša priča Mundijala, vrede 50 miliona, imaju golmana “popularnijeg” od Novaka i pišu istoriju

Ako neko nije dobro čuo za Kape Verde do sada, imaće priliku da sluša barem još nekoliko dana! Zelenortska ostrva su se plasirala u nokaut fazu Mundijala sa druge pozicije u svojoj grupi i ispisala istoriju.

Ovo je zasigurno najlepša priča Svetskog prvenstva, koja je počela još duelom sa Srbijom u prinateljskom okršaju igranom u Portugalu. Zelenortska ostrva su slavila sa ubedljivih 3:0, a sve to je bio samo početak. Prvo kolo i senzacija protiv Španije. Golman Vozinja je uspeo da sačuva svoju mrežu netaknutom (0:0) i postane najpopularniji čovek na Svetskom prvenstvu. Za samo nekoliko dana skupio je 16 miliona pratilaca, pa sada ima više i od našeg legendarnog Novaka
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