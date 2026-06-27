Svi su pomislili da je Iran pokraden u Americi: Evo zašto im je poništen gol za prolaz u nokaut fazu

Fudbaleri Egipta i Irana odigrali su nerešeno 1:1 u trećem kolu Grupe G na Svetskom prvenstvu u Sijetlu, u meču koji je obeležila prava drama, promašeni penal, preokreti i poništen pogodak u samoj završnici koji je Iranu mogao da donese istorijsku pobedu.

Upravo ova odluka izazvala je svetsku pažnju i donela pitanje. Zašto je poništen gol Iranu. Naime, Iran je u završnici krenuo svim silama po pobedu koja bi značila i veliki rezultat u borbi za nokaut fazu. Drama je dostigla vrhunac u 90+3. minutu, kada je Šodža Halilzade postigao pogodak za 2:1 i izazvao erupciju emocija na terenu. Međutim, slavlje je kratko trajalo. Nakon VAR provere, gol je poništen zbog ofsajda – i to u milimetrima. Ključni detalj bio je