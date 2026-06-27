Tramp preti carinama od 100 odsto zemljama koje uvedu porez na digitalne usluge

Telegraf pre 5 sati  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Tramp preti carinama od 100 odsto zemljama koje uvedu porez na digitalne usluge

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zapretio je danas da će uvesti carine od 100 odsto na svu robu iz zemalja koje uvedu porez na digitalne usluge američkih tehnoloških kompanija.

On je napomenuo da takve mere predstavljaju diskriminaciju američkih tehnoloških giganata, prenosi Rojters. Američki predsednik je u objavi na društvenim mrežama naveo da više evropskih država razmatra uvođenje poreza na digitalne usluge i upozorio da će svaka zemlja koja uvede takvu meru odmah biti suočena sa carinom od 100 odsto, ističući da bi ta odluka imala prednost nad svim postojećim ili budućim trgovinskim sporazumima sa SAD. Trampova izjava usledila je
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