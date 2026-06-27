"Život je hteo da neke reči ostanu neizgovorene": Tijana Em godinama sarađivala sa Markom, sad se oprostila

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
"Život je hteo da neke reči ostanu neizgovorene": Tijana Em godinama sarađivala sa Markom, sad se oprostila

Pevačica Tijana Milentijević, poznata po hitu "Žena od Sultana" oprostila se od novinara i voditelja Marka Pantića, poznatijeg kao Ludo Pero, koji je iznenada preminuo juče, u 36. godini života.

Tijana Em je na društvenim mrežama podelila emotivnu poruku, prisetivši se godina koje su proveli zajedno sarađujući i istakavši da će je zauvek pratiti žal zbog neizgovorenih reči. - Postoje vesti za koje nikada nisi spreman. Danas me je pogodila vest da nas je zauvek napustio naš Perce. Proveli smo pet godina radeći zajedno, prošli mnogo lepih i teških trenutaka. Nažalost, život je hteo da se naši putevi razdvoje i da ostanu neke neizgovorene reči. Koliko god da
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