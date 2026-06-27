Bruka i sramota na svetskom prvenstvu! Ovo nije viđeno od početka Mundijala!

Navijači pokazali ružnu stranu medalje.

AP Photo/Silvia Izquierdo Duel bivših prvaka sveta, Urugvaja i Španije na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku, ima veliki ulog, ali je pred početak utakmice viđena jedna sramna scena. Na utakmicama Mundijala održan je minut ćutanja u čast žrtava razornog zemljotresa u Venecueli, gde je život izgubilo najmanje 900 lica. Dok su fudbaleri stajali na centru kako bi odali poštu nastradalima, sa tribina se začuo veliki broj povika domaćih navijača. 🙏🏼 Un momento de respeto