Haos na Svetskom prvenstvu: Napadnut bivši fudbaler Crvene zvezde

Večernje novosti pre 4 sati
Haos na Svetskom prvenstvu: Napadnut bivši fudbaler Crvene zvezde

FUDBALSKA reprezentacija Paname u poslednjem kolu Svetskog prvenstva igra protiv Engleske, a poslednji trening pokazao je da u ekipi vlada haos.

Photo: A2824 Franz-Peter Tschauner / DPA / Profimedia Posle poraza od Gane golom u 95. minutu, a zatim i minimalnog neuspeha protiv Hrvatske (0:1), Panama je ostala bez šansi za plasman u nokaut fazu. Upravo zbog toga, ili zbog činjenice da ih u poslednjem kolu očekuje duel sa favorizovanom Engleskom, atmosfera u timu daleko je od idealne. To je potvrđeno i na poslednjem treningu, gde je došlo do žestoke rasprave između Sesilija Vatermana i Hozea Luisa Rodrigeza
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Sprema se cirkus na meču Hrvatske na Mundijalu: Ako se ovo dogodi to će biti najveća sramota u istoriji

Sprema se cirkus na meču Hrvatske na Mundijalu: Ako se ovo dogodi to će biti najveća sramota u istoriji

Kurir pre 2 sata
Raspored Mundijala (17. dan): Hrvati „merkaju“ makar remi, Mesi na odmoru ili u pohodu na nove rekorde

Raspored Mundijala (17. dan): Hrvati „merkaju“ makar remi, Mesi na odmoru ili u pohodu na nove rekorde

Danas pre 5 sati
Sve što je moglo da pođe po zlu za Hrvate, pošlo je

Sve što je moglo da pođe po zlu za Hrvate, pošlo je

Sport klub pre 4 sati
Mundijal (16. dan): Zelenortska Ostrva najlepša priča prvenstva, Španija opravdala epitet favorita

Mundijal (16. dan): Zelenortska Ostrva najlepša priča prvenstva, Španija opravdala epitet favorita

Danas pre 4 sati
Dvojica najvećih u istoriji i Hrvati koji drhte za plasman - šta nas čeka danas na Mundijalu?

Dvojica najvećih u istoriji i Hrvati koji drhte za plasman - šta nas čeka danas na Mundijalu?

Nova pre 5 sati
Večeras na Mundijalu: Mesi nastavlja niz? Ide li Hrvatska dalje?

Večeras na Mundijalu: Mesi nastavlja niz? Ide li Hrvatska dalje?

Sport klub pre 7 sati
Selektor Norveške šokirao svet! Objasnio je nakon debakla od Francuske zašto je to uradio!

Selektor Norveške šokirao svet! Objasnio je nakon debakla od Francuske zašto je to uradio!

Kurir pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaSvetsko prvenstvoHrvatskaGanaPanama

Sport, najnovije vesti »

Iz Radnika u Radnički: Nišlije na pragu novog pojačanja!

Iz Radnika u Radnički: Nišlije na pragu novog pojačanja!

Hot sport pre 18 minuta
Barselona pred novom tužbom: Zvezda Evrolige tuži Katalonce!

Barselona pred novom tužbom: Zvezda Evrolige tuži Katalonce!

Hot sport pre 8 minuta
Siner posle kolapsa u Parizu promenio navike

Siner posle kolapsa u Parizu promenio navike

RTS pre 18 minuta
Prošla je decenija otkako se Mesi povukao iz reprezentacije

Prošla je decenija otkako se Mesi povukao iz reprezentacije

Sport klub pre 18 minuta
MUNDIJAL UŽIVO Hrvati prekinuli slikanje za svadbu, selektor Argentine iznenadio odlukom za Mesija

MUNDIJAL UŽIVO Hrvati prekinuli slikanje za svadbu, selektor Argentine iznenadio odlukom za Mesija

Nova pre 18 minuta