Haos na Svetskom prvenstvu: Napadnut bivši fudbaler Crvene zvezde

FUDBALSKA reprezentacija Paname u poslednjem kolu Svetskog prvenstva igra protiv Engleske, a poslednji trening pokazao je da u ekipi vlada haos.

Photo: A2824 Franz-Peter Tschauner / DPA / Profimedia Posle poraza od Gane golom u 95. minutu, a zatim i minimalnog neuspeha protiv Hrvatske (0:1), Panama je ostala bez šansi za plasman u nokaut fazu. Upravo zbog toga, ili zbog činjenice da ih u poslednjem kolu očekuje duel sa favorizovanom Engleskom, atmosfera u timu daleko je od idealne. To je potvrđeno i na poslednjem treningu, gde je došlo do žestoke rasprave između Sesilija Vatermana i Hozea Luisa Rodrigeza