Hrvati drhte od straha! Ovako nešto im se nije nikada desilo na Svetskom prvenstvu

Večernje novosti pre 42 minuta
Hrvati drhte od straha! Ovako nešto im se nije nikada desilo na Svetskom prvenstvu

FUDBALSKA reprezentacija Hrvatske će većeras od 23.00 igrati protiv Gane, a meč je za Zlatka Dalića biti ili ne biti.

gor Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia Pobeda protiv "crnih zvezda" je imperativ za "kockaste", a iako je Gana već prošla dalje, sigurno je da neće nositi "belu zastavu" protiv ekipe koja je prethodno Svetsko prvenstvo završila na trećoj poziciji. Hrvati se nisu do sada nikada našli u ovakvoj situaciji. Nakon poslednjih mečeva u grupi "G" i prolaska Belgije i Egipta komšije su dobile ne tako dobre vesti. Belgijanci su sa 5:1 savladali Novi Zeland i
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