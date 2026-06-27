Hrvatska pobedila Ganu: "Vatreni" u finišu slomili "crne zvezde" i prošli u nokaut fazu Mundijala (foto/video)

FUDBALERI Hrvatske uspeli su da pobede Ganu sa 2:1 i kao drugi iz grupe L prošli u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva.

FOTO: Tanjug/AP/Matt Slocum Bio je važan meč za "vatrene" i pokazali su da poseduju kvalitet dovoljan da se savladaju "crne zvezde". Nakon bledih partija protiv Engleske i Paname, izabranici Zlatka Dalića su ostavili dosta bolji utisak protiv afričke selekcije i zasluženo su slavili. Hrvatska je do prednosti došla u 31. minutu. Po lopti je iz daljine raspalio Petar Sučić i uspeo je iz velike daljine da savlada Bendžamina Asarea. Foto: FOTO: Tanjug/AP/Petr Josek