Prenos, Urugvaj - Španija: Evropski prvak overava tron, prštaće u duelu bivših šampiona sveta! (video)

Večernje novosti pre 34 minuta
Prenos, Urugvaj - Španija: Evropski prvak overava tron, prštaće u duelu bivših šampiona sveta! (video)

Sva dešavanja sa trećeg kola u grupi H na Mundijalu pratite uživo iz minuta u minut.

AP Photo/Fernando Llano STADION: "Zakron" u Zapopanu. SUDIJA: Ismail Elfat (SAD). KAPACITET: 46.232. URUGVAJ: Muslera – Varela, Kaseres, Olivera, Sanabrija – Ugarte – Kanobio, Bentankur, Valverde, Arauho – Nunjez. ŠPANIJA: Simon – Ljorente, Kubarsi, Laport, Kukurelja – Merino, Rodri, Pedri – Jamal, Ojarzabal, Baena. SUDIJA: Fransoa Leteksje (Francuska). STADION: NRG u Hjustonu. ŽUTI KARTONI: Pina - Abdulhamid. ZELENORTSKA OSTRVA: Vozinja - Pina, Lopes, Boržes, Žoao
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