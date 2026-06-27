Prenos, Urugvaj - Španija: Evropski prvak overava tron, prštaće u duelu bivših šampiona sveta!
Večernje novosti pre 5 minuta
Sva dešavanja sa trećeg kola u grupi H na Mundijalu pratite uživo iz minuta u minut.
AP Photo/Silvia Izquierdo STADION: "Zakron" u Zapopanu. SUDIJA: Ismail Elfat (SAD). KAPACITET: 46.232. URUGVAJ: Muslera – Varela, Kaseres, Olivera, Sanabrija – Ugarte – Kanobio, Bentankur, Valverde, Arauho – Nunjez. ŠPANIJA: Simon – Ljorente, Kubarsi, Laport, Kukurelja – Merino, Rodri, Pedri – Jamal, Ojarzabal, Baena. SUDIJA: Fransoa Leteksje (Francuska). STADION: NRG u Hjustonu. KAPACITET: 72.220. ZELENORTSKA OSTRVA: Vozinja - Pina, Lopes, Boržes, Žoao Paulo -