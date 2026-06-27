Španac najbrži u Holandiji: Raul Fernandez pobedio u spring trci u Moto GP šampionatu

VOZAČ Trekhausa Raul Fernandez pobednik je sprint trke koja se ove subote vozila u okviru Velike nagrade Holandije u Moto GP šampionatu.

FOTO: Tanjug/Alessandro La Rocca/LaPresse via AP Ovaj 23-godišnji Španac je na stazi u Asenu došao do prve pobede ove sezone u sprint trkama. Drugi je bio takođe vozač Trekhausa Ai Ogura, dok je treće mesto zauzeo Fabio di Đanantonio iz Pertamine. Vodeći u generalnom plasmanu Marko Beceki je trku završio na četvrtom mestu, a bodove su još osvojili Horhe Martin, Frančesko Banjaja, Mark Markez, Enea Bastijanini i Pedro Akosta. Glavna trka Velike nagrade Holandije