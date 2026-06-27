Španac najbrži u Holandiji: Raul Fernandez pobedio u spring trci u Moto GP šampionatu

Večernje novosti pre 4 sati
Španac najbrži u Holandiji: Raul Fernandez pobedio u spring trci u Moto GP šampionatu

VOZAČ Trekhausa Raul Fernandez pobednik je sprint trke koja se ove subote vozila u okviru Velike nagrade Holandije u Moto GP šampionatu.

FOTO: Tanjug/Alessandro La Rocca/LaPresse via AP Ovaj 23-godišnji Španac je na stazi u Asenu došao do prve pobede ove sezone u sprint trkama. Drugi je bio takođe vozač Trekhausa Ai Ogura, dok je treće mesto zauzeo Fabio di Đanantonio iz Pertamine. Vodeći u generalnom plasmanu Marko Beceki je trku završio na četvrtom mestu, a bodove su još osvojili Horhe Martin, Frančesko Banjaja, Mark Markez, Enea Bastijanini i Pedro Akosta. Glavna trka Velike nagrade Holandije
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Maksova greška prekinula kvalifikacije, Rasel "kroz žuto" do pol pozicije

Maksova greška prekinula kvalifikacije, Rasel "kroz žuto" do pol pozicije

Sportske.net pre 1 dan
Sjajan dan u Moto GP pred ono glavno, Raul i Horhe podelili šou

Sjajan dan u Moto GP pred ono glavno, Raul i Horhe podelili šou

Telegraf pre 3 sata
Zašto je Rasel zadržao pol poziciju na „Red Bul ringu“?

Zašto je Rasel zadržao pol poziciju na „Red Bul ringu“?

Sport klub pre 6 sati
Ponovo je bio najbrži! Raselu pol pozicija za Veliku nagradu Austrije

Ponovo je bio najbrži! Raselu pol pozicija za Veliku nagradu Austrije

Kurir pre 6 sati
Drama u kvalifikacijama - Rasel osvojio "pol" u poslednjem krugu!

Drama u kvalifikacijama - Rasel osvojio "pol" u poslednjem krugu!

B92 pre 7 sati
Maks ponovo u zidu, Rasel brži od žutih zastava: Slomljena srca Ferarija u poslednjim sekundama!

Maks ponovo u zidu, Rasel brži od žutih zastava: Slomljena srca Ferarija u poslednjim sekundama!

Hot sport pre 8 sati
Raul Fernandez pobedio u sprint trci pred Veliku nagradu Holandije u Moto GP-iju

Raul Fernandez pobedio u sprint trci pred Veliku nagradu Holandije u Moto GP-iju

Dnevnik pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HolandijaTanjug

Sport, najnovije vesti »

Engleska pobedila Panamu, Hrvatska Ganu

Engleska pobedila Panamu, Hrvatska Ganu

Politika pre 29 minuta
Hrvatska izborila drugo mesto i saznala potencijalnog rivala u nokaut fazi, Engleska slomila otpor Paname

Hrvatska izborila drugo mesto i saznala potencijalnog rivala u nokaut fazi, Engleska slomila otpor Paname

Danas pre 59 minuta
Iznenađenja ipak nije bilo: Engleska i Hrvatska opravdale uloge favorita

Iznenađenja ipak nije bilo: Engleska i Hrvatska opravdale uloge favorita

Euronews pre 1 sat
Tanjga posle remija sa Araratom na pripremama: "Bilo je dobrih trenutaka i odlične igre, takođe je bilo i loše igre i to je…

Tanjga posle remija sa Araratom na pripremama: "Bilo je dobrih trenutaka i odlične igre, takođe je bilo i loše igre i to je normalno"

Kurir pre 1 sat
Hrvati bili lideri, pa strepeli; "Nismo tamo gde treba da budemo"

Hrvati bili lideri, pa strepeli; "Nismo tamo gde treba da budemo"

B92 pre 59 minuta