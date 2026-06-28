Pao avion u Francuskoj: Poginuli svi putnici FOTO

B92 pre 4 sati
Pao avion u Francuskoj: Poginuli svi putnici FOTO

Jedanaest osoba poginulo je danas u padu aviona u mestu Tomblain, predgrađu francuskog grada Nansija na severoistoku Francuske, saopštila je lokalna prefektura.

Avion je pao na travnatu površinu pored ulice, u blizini kuća. Avion je pripadao školi za padobrance. U nesreći su poginuli pilot i svih deset putnika – pet učenika i pet instruktora, navela je prefektura, prenosi Rojters. Avion je, kako se navodi, prevozio grupu padobranaca koji su planirali da izvode skokove na jednoj manifestaciji. "Nesreća se dogodila oko 11 sati. Prolazio sam tuda automobilom dok sam išao u kupovinu, kada sam video kako avion ponire i pada na
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