Hrvatska prošla u nokaut fazu, Modrića čeka Ronaldo

BBC News pre 28 minuta

Reuters Luka Modrić slavi pobedu nad reprezentacijom Gane

Hrvatska je ušla među 32 najbolje reprezentacije sveta i u nokaut fazi je čeka Portugal 3. jula u Torontu.

Nikola Vlašić je postigao gol glavom pri kraju utakmice i tako obezbedio Hrvatskoj mesto u osmini finala Svetskog prvenstva pobedom nad već kvalifikovanom Ganom u Filadelfiji.

Ekipi Zlatka Dalića bilo je dovoljno da izbegne poraz od Crnih zvezda kako bi osigurala mesto u nokaut fazi, ali je Vlašićev pogodak sedam minuta pre kraja osigurao drugo mesto u Grupi L, odmah iza Engleske koja je pobedila Panamu.

Crne zvezde nisu uspele da osvoje ni bod i sada će ući u osminu finala kao jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa.

Pobeda Hrvatske je takođe okončala sve preostale nade koje je Škotska možda imala da će se kvalifikovati za nokaut fazu.

Finalisti 2018. i polufinalisti četiri godine kasnije, Hrvatska je predstavljala veću pretnju u prvom poluvremenu i bila je blizu vođstva u 17. minutu, kada je Vlašić pogodio stativu golmana Bendžamina Asarea.

Ali Dalićev tim je zasluženo poveo kada je vezni igrač Intera Sučić primio pas Matea Kovačića, pre nego što je nisko, desnom nogom šutirao kroz Lukasenove noge u donji ugao.

Tako je Hrvatska, uz Bosnu i Hercegovinu, druga ekipa sa prostora bivše Jugoslavije u nokaut fazi.

Reuters Ekipa Zlatka Dalića slavi pobedu

Reuters

Reuters Navijači su i na kiši bodrili svoj tim

Raspored utakmica

Nedelja, 28. jun

Južna Afrika protiv Kanade (21:00)

Ovo je nepoznata teritorija za obe nacije, koje nikada ranije nisu stigle do nokaut faze. Kanada je možda napustila domaći teren, ali očekuje se da će mnogi navijači doputovati u Los Anđeles.

Ponedeljak, 29. jun

Brazil protiv Japana (19:00)

Zvezde protiv sistema. Utakmica koja jednostavno vrišti kao Svetsko prvenstvo - Selesao protiv Samuraj Blu. Popularni Japan je pobedio petostruke šampione sa 3:2 prošlog oktobra i - 20 godina kasnije - pokušaće da se osveti za poraz od 4:1 u grupnoj fazi 2006. godine.

Nemačka protiv Paragvaja (22:30)

Paragvaj će se suočiti sa Di Manšaftom koji će tražiti osvetu za poraz od 1:0 u osmini finala 2002. godine, sa izgledom da se suoči sa Francuskom za pobednika.

Utorak, 30. jun

Holandija protiv Maroka (03:00)

Ovo bi mogao biti nerešen meč kola. Holandija, za koju se predviđa da je pobednik turnira, protiv ekipe iz Maroka koja je stigla do polufinala pre četiri godine i ima 18-godišnjeg čudotvorca Ajuba Buadija.

Obala Slonovače protiv Norveške (19:00)

Nezaustavljiva sila susreće nepokretni predmet. To je Erling Haland protiv odbrane Obale Slonovače koja nije primila gol u 10 kvalifikacija. Jedina garancija ovde je da će norveški navijači „vikinški veslati“ do Dalasa.

Francuska protiv Švedske (23:00)

Svi znamo za francuski napad, ali na drugom kraju terena se odvija najzanimljivija bitka - Viktor Đokeres protiv saigrača iz Arsenala Vilijama Salibe. Koji će od ovih šampiona Premijer lige izaći kao pobednik?

Sreda, 1. jul

Meksiko protiv Ekvadora (03:00)

Meksiko na stadionu Asteka je spektakl vredan ranih jutarnjih sati.

Engleska protiv DR Konga (18:00)

Kad smo već kod ekipe Tomasa Tuhela, ovo je jedini porodični početak turnira za „Tri lava“.

Belgija protiv Senegala (22:00)

Postoje znaci da bi u zlatnoj generaciji Belgije moglo biti još malo sjaja, i dok je Senegal zvanično bio najgori trećeplasirani u kvalifikacijama, uspeli su da postignu osam golova u utakmicama protiv Francuske, Norveške i Iraka.

Četvrtak, 2. jul

SAD protiv Bosne i Hercegovine (02:00)

Možda nije baš 4. jul, ali kodomaćini putuju u zaliv San Franciska u optimističkom raspoloženju, uprkos tesnom porazu od Turske u poslednjoj neizvesnoj utakmici u grupnoj fazi. Igraju protiv tima Bosne i Hercegovine, koji je pobedio Italiju u kvalifikacijama.

Španija protiv Austrije (20:00)

Verovatno će biti sukob veličine i stilova, jer se ponovo spremni Lamin Jamal i evropski šampioni suočavaju sa prilično direktnijim timom Austrije koji je uspeo da se provuče u poslednjim sekundama.

Petak, 3. jul

Portugal protiv Hrvatske (01:00)

Poslednji ples? Sigurno nećemo videti 40-godišnjeg Luku Modrića ili 41-godišnjeg Kristijana Ronalda na drugom globalnom turniru za četiri godine, tako da će jedna od njihovih karijera na Svetskom prvenstvu verovatno završiti u ranim jutarnjim satima u taj petak.

Švajcarska protiv Alžira (05:00)

Trinaest svetskih prvenstava, samo četiri ispadanja iz grupne faze. Švajcarska kao da je uvek tu, ali traže pobedu u nokaut fazi u protiv alžirskog tima koji ima dvadesetogodišnjaka po imenu Ibrahim Maza, igrača toliko dobrog da je poznat kao „Mazadona“.

Australija protiv Egipta (20:00)

Salahova potraga za egipatskim golgeterskim rekordom je fascinantna, posebno zato što je čovek koga juri - Hosam Hasan - njegov menadžer, koji ga je izbacio iz igre pred kraj drugog poluvremena njihove poslednje utakmice, kada je Salahu trebao gol do rekorda.

Argentina protiv Zelenortskih Ostrva (00:00)

Lionel Mesi protiv 40-godišnjeg golmana Zelenortskih Ostrva Vozinje možda je, na papiru već rešen duel, ali veteran golman je već dva puta sačuvao mrežu i postao nacionalna ikona ovog leta.

Subota, 4. jul

Kolumbija protiv Gane (03:30)

Prizori i zvuci Svetskog prvenstva su uvek posebni, a ovaj sukob u Kanzas Sitiju trebalo bi da probudi većinu vaših čula. Utakmice Kolumbije su do sada bile prizor za gledanje.

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(BBC News, 06.28.2026)