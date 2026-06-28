Izlivanje amonijaka: Kako otrovni gas utiče na zdravlje ljudi

BBC News pre 2 sata

EPA

Sedam ljudi je evakuisano, a četiri su smeštene u bolnicu u Čačku u nedelju rano ujutro zbog curenja amonijaka iz hladnjače u Guči.

Akcident se dogodio posle ponoći, a Ministarstvo unutrašnjih poslova je objavilo da je pretakanje amonijaka uspešno izvršeno, kao i intervencija vatrogasaca-spasilaca.

Curenje amonijaka je zaustavljeno, a vanredna situacija je okončana nešto posle 8h jutros.

MUP je izdao hitno upozorenje građanima, kojima je savetovano da zatvore prozore i ne izlaze napolje.

Ovo nije prvi akcident sa amonijakom u Srbiji.

Samo nekoliko meseci ranije, u februaru 2026, cisterne koje su prevozile amonijak su iskliznule iz šina kod Kobišnice blizu Negotina, javio je Glas Zaječara.

Pre četiri godine, zbog iskliznuća teretnog voza sa amonijakom, koji je iscureo kod Pirota, više od 50 ljudi, među kojima i troje dece, obratilo se za pomoć lekarima u bolnicama u Nišu i Pirotu sa simptomima trovanja.

U tom gradu na jugu Srbije čak je tada proglašena vanredna situacija.

Curenje amonijaka je opasno, trovanje ovim gasom može biti i smrtonosno, a čovek teško može da se zaštiti kada dospe u vazduh, kaže Goran Roglić, dekan Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za BBC na srpskom.

Šta je amonijak i za šta se koristi

Amonijak je otrovni gas.

Koristi se u proizvodnji đubriva, sintetičkih vlakana, boja, eksploziva i lekova.

U kući se može naći u sredstvima za čišćenje i baštenskom đubrivu.

Oko 60 odsto amonijaka koristi se u industriji proizvodnje veštačkih đubriva, kaže Roglić.

Transportuje se cisternama pod pritiskom u tečnom stanju, a oslobađanjem u vazduh prelazi u gasovito.

Cisterne za prevoz amonijaka moraju biti atestirane na određena oštećenja kako bi bilo sigurno da mogu da izdrže različite pritiske, objašnjava dekan Hemijskog fakulteta.

„Ne bi smele tako lako da procure", dodaje.

Kako utiče na zdravlje ljudi

Gas oštrog mirisa izaziva probleme sa disajnim organima, kaže Roglić.

On dodaje da može dovesti do opekotina ukoliko dođe do direktnog kontakta kože sa amonijakom u tečnom stanju.

Visoke koncentracije amonijaka u vazduhu mogu da izazovu opekotine i oticanje disajnih puteva, oštećenje pluća i smrt.

Gutanje jedinjenja amonijaka može izazvati opekotine digestivnog trakta.

Simptomi trovanja:

peckanje u očima, grebanje u grlu

kod ljudi sa hroničnim kardiovaskularnim oboljenjima ubrzani rad i lupanje srca

Srbija, nesreće i curenje amonijaka: 'Kod Pirota je bio pravi haos'

Kako se zaštiti od amonijaka

Kada dođe do oslobađanja amonijaka u vazduh, čovek teško može da se zaštiti od otvorenog gasa, kaže profesor.

Roglić dodaje da je nošenje zaštitnih maski obavezno, ali i da one imaju ograničen kapacitet.

„Mere koje je preduzeo sektor za vanredne situacije jedini su način odbrane, a to je polivanje oblaka amonijaka i njegovo rastvaranje, odnosno prevođenje u vodeni rastvor.

„Na taj način se sprečava njegovo širenje kroz vazduh", napominje on.

Važno je da „oblak amonijaka" ostane lokalizovan.

Amonijak je rastvorljiv u vodi, samim tim opasan za sluznice očiju, usne duplje, pa i pluća, zbog čega čovek koji je bio izložen gasu mora odmah da ispere vodom i oči i usta, rekao je za N1 toksikolog Dragan Joksović.

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(BBC News, 06.28.2026)