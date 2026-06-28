BBC vesti na srpskom

Izlivanje amonijaka: Kako otrovni gas utiče na zdravlje ljudi

Sedam ljudi je evakuisano, a četiri su smeštene u bolnicu u Čačku u nedelju rano ujutro zbog curenja amonijaka iz hladnjače u Guči.

BBC News pre 2 sata
Muškarac sa gas maskom na licu
EPA

Sedam ljudi je evakuisano, a četiri su smeštene u bolnicu u Čačku u nedelju rano ujutro zbog curenja amonijaka iz hladnjače u Guči.

Akcident se dogodio posle ponoći, a Ministarstvo unutrašnjih poslova je objavilo da je pretakanje amonijaka uspešno izvršeno, kao i intervencija vatrogasaca-spasilaca.

Curenje amonijaka je zaustavljeno, a vanredna situacija je okončana nešto posle 8h jutros.

MUP je izdao hitno upozorenje građanima, kojima je savetovano da zatvore prozore i ne izlaze napolje.

Ovo nije prvi akcident sa amonijakom u Srbiji.

Samo nekoliko meseci ranije, u februaru 2026, cisterne koje su prevozile amonijak su iskliznule iz šina kod Kobišnice blizu Negotina, javio je Glas Zaječara.

Pre četiri godine, zbog iskliznuća teretnog voza sa amonijakom, koji je iscureo kod Pirota, više od 50 ljudi, među kojima i troje dece, obratilo se za pomoć lekarima u bolnicama u Nišu i Pirotu sa simptomima trovanja.

U tom gradu na jugu Srbije čak je tada proglašena vanredna situacija.

Curenje amonijaka je opasno, trovanje ovim gasom može biti i smrtonosno, a čovek teško može da se zaštiti kada dospe u vazduh, kaže Goran Roglić, dekan Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za BBC na srpskom.

Šta je amonijak i za šta se koristi

Amonijak je otrovni gas.

Koristi se u proizvodnji đubriva, sintetičkih vlakana, boja, eksploziva i lekova.

U kući se može naći u sredstvima za čišćenje i baštenskom đubrivu.

Oko 60 odsto amonijaka koristi se u industriji proizvodnje veštačkih đubriva, kaže Roglić.

Transportuje se cisternama pod pritiskom u tečnom stanju, a oslobađanjem u vazduh prelazi u gasovito.

Cisterne za prevoz amonijaka moraju biti atestirane na određena oštećenja kako bi bilo sigurno da mogu da izdrže različite pritiske, objašnjava dekan Hemijskog fakulteta.

„Ne bi smele tako lako da procure", dodaje.

Kako utiče na zdravlje ljudi

Gas oštrog mirisa izaziva probleme sa disajnim organima, kaže Roglić.

On dodaje da može dovesti do opekotina ukoliko dođe do direktnog kontakta kože sa amonijakom u tečnom stanju.

Visoke koncentracije amonijaka u vazduhu mogu da izazovu opekotine i oticanje disajnih puteva, oštećenje pluća i smrt.

Gutanje jedinjenja amonijaka može izazvati opekotine digestivnog trakta.

Simptomi trovanja:

  • peckanje u očima, grebanje u grlu
  • kod ljudi sa hroničnim kardiovaskularnim oboljenjima ubrzani rad i lupanje srca

Srbija, nesreće i curenje amonijaka: 'Kod Pirota je bio pravi haos'

Kako se zaštiti od amonijaka

Kada dođe do oslobađanja amonijaka u vazduh, čovek teško može da se zaštiti od otvorenog gasa, kaže profesor.

Roglić dodaje da je nošenje zaštitnih maski obavezno, ali i da one imaju ograničen kapacitet.

„Mere koje je preduzeo sektor za vanredne situacije jedini su način odbrane, a to je polivanje oblaka amonijaka i njegovo rastvaranje, odnosno prevođenje u vodeni rastvor.

„Na taj način se sprečava njegovo širenje kroz vazduh", napominje on.

Važno je da „oblak amonijaka" ostane lokalizovan.

Amonijak je rastvorljiv u vodi, samim tim opasan za sluznice očiju, usne duplje, pa i pluća, zbog čega čovek koji je bio izložen gasu mora odmah da ispere vodom i oči i usta, rekao je za N1 toksikolog Dragan Joksović.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 06.28.2026)

BBC News
Vidovdanski vikend u Srbiji: Predizborna kampanja bez izbora

Vidovdanski vikend u Srbiji: Predizborna kampanja bez izbora

BBC News pre 1 sat
Ko je kriv za kršenje prekida vatre: Amerika i Iran nastavili napade

Ko je kriv za kršenje prekida vatre: Amerika i Iran nastavili napade

BBC News pre 8 sati
'Najgore je kad glasovi ispod ruševina utihnu': Razorni zemljotresi u Venecueli, više od 1.400 mrtvih

'Najgore je kad glasovi ispod ruševina utihnu': Razorni zemljotresi u Venecueli, više od 1.400 mrtvih

BBC News pre 56 minuta
Hrvatska prošla u nokaut fazu, Modrića čeka Ronaldo

Hrvatska prošla u nokaut fazu, Modrića čeka Ronaldo

BBC News pre 9 sati
Istraga u azilu 'bez ubijanja': Otkriveni ostaci 117 pasa, mnogi sa ranama od metaka

Istraga u azilu 'bez ubijanja': Otkriveni ostaci 117 pasa, mnogi sa ranama od metaka

BBC News pre 2 sata
BBC News

Povezane vesti »

Izlivanje amonijaka: Kako otrovni gas utiče na zdravlje ljudi

Izlivanje amonijaka: Kako otrovni gas utiče na zdravlje ljudi

Južne vesti pre 2 sata
"Probudile su me sirene, osetila sam da se gušim": Snežana preživela pakao u Guči, amonijak cureo 50 metara od nje

"Probudile su me sirene, osetila sam da se gušim": Snežana preživela pakao u Guči, amonijak cureo 50 metara od nje

Mondo pre 2 sata
Izlivanje amonijaka: Kako otrovni gas utiče na zdravlje ljudi

Izlivanje amonijaka: Kako otrovni gas utiče na zdravlje ljudi

Radio 021 pre 2 sata
Izlivanje amonijaka: Kako otrovni gas utiče na zdravlje ljudi

Izlivanje amonijaka: Kako otrovni gas utiče na zdravlje ljudi

Danas pre 2 sata
Guča i dalje u šoku nakon curenja amonijaka: Meštani za Telegraf otkrili jedan jezivi detalj

Guča i dalje u šoku nakon curenja amonijaka: Meštani za Telegraf otkrili jedan jezivi detalj

Telegraf pre 4 sati
Akcident u Guči – iscureo amonijak, situacija pod kontrolom (VIDEO)

Akcident u Guči – iscureo amonijak, situacija pod kontrolom (VIDEO)

Zoom UE pre 4 sati
Akcident u Guči: Iz hladnjače iscurio amonijak, meštanima stiglo upozorenje MUP-a

Akcident u Guči: Iz hladnjače iscurio amonijak, meštanima stiglo upozorenje MUP-a

Euronews pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPvanredna situacijaGuča

Regioni, najnovije vesti »

"Mi imamo svoga boga": Bodiroga na studentskom skupu u Kraljevu, građani mu skanidrali (VIDEO)

"Mi imamo svoga boga": Bodiroga na studentskom skupu u Kraljevu, građani mu skanidrali (VIDEO)

N1 Info pre 15 minuta
(BLOG) "Sve se vidi na Vidovdan": U toku govori, veliki broj ljudi na studentskom skupu u Kraljevu

(BLOG) "Sve se vidi na Vidovdan": U toku govori, veliki broj ljudi na studentskom skupu u Kraljevu

N1 Info pre 25 minuta
Požar u Čačku, vatra zahvatila zgradu stare mlekare

Požar u Čačku, vatra zahvatila zgradu stare mlekare

Insajder pre 5 minuta
Novo mesto za igru najmlađih u Mesnoj zajednici 21. oktobar

Novo mesto za igru najmlađih u Mesnoj zajednici 21. oktobar

RTK pre 5 minuta
AMSS: Putnički automobili na granicama čekaju do 30 minuta, a kamioni do dva sata

AMSS: Putnički automobili na granicama čekaju do 30 minuta, a kamioni do dva sata

Serbian News Media pre 10 minuta