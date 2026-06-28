Američki udari na Iran, Teheran odgovorio napadima na Bahrein i Kuvajt

Beta pre 2 sata

Američka vojska saopštila je da je napala 10 meta u Iranu po nalogu predsednika Donalda Trampa (Trump), čime se nastavlja niz napada koji Vašington i Teheran razmenjuju od četvrtka.

Centralna komanda SAD je, u objavi na društvenim mrežama, saopštila da su američki vojni avioni ciljali iransku vojnu "infrastrukturu za nadzor, komunikacione sisteme, lokacije protivvazdušne odbrane, objekte za skladištenje dronova i kapacitete za postavljanje mina" nakon što je Iran juče ujutru napao teretni brod u Ormuskom moreuzu.

Kasnije je precizirano da su udari obuhvatili 10 iranskih vojnih meta na više lokacija u i blizu Ormuskog moreuza.

Tramp je na društvenim mrežama objavio da su SAD "ponovo napale iranske lokacije za skladištenje raketa i dronova, kao i priobalne radarske lokacije zbog kršenja Sporazuma o prekidu vatre".

Upozorio je na tačku u kojoj SAD možda više neće moći da budu razumne "i biće primorane da vojno završe posao".

"Ako se to desi, Islamska Republika Iran više neće postojati", napisao je Tramp na svojoj platformi Trut Soušal (Truth Social).

Američki napad usledio je nakon niza naizmeničnih gađanja koja su počela u četvrtak, a koja su pokretali i Teheran i Vašington, na brodove u Ormuskom moreuzu, teritoriju Irana i američke vojne baze u Bahreinu.

SAD su zbog napada Irana na teretni brod "Kiku" koji je prevozio naftu najavile proširivanje plovnih puteva u Ormuskom moreuzu, dok Teheran teži da blokira taj prolaz.

Iranska revolucionarna garda napala Bahrein i Kuvajt kao odgovor na američke napade

Paravojna Iranska revolucionarna garda napala je danas Bahrein i Kuvajt kao odgovor na nedavne američke napade i zapretila da bi mogla da "potpuno prekine" mirovne pregovore ako Vašington nastavi sa pretnjama.

Napadi na Bahrein i Kuvajt dolaze nakon što je multinacionalno pomorsko telo pod nadzorom američke mornarice juče saopštilo da će proširiti rutu blizu Omana u Ormuskom moreuzu kako bi omogućio pomorski saobraćaj, čemu se Teheran protivi.

Centralna komanda američke vojske saopštila je rano jutros da je napala iransku vojnu "infrastrukturu za nadzor, komunikacione sisteme, lokacije protivvazdušne odbrane, objekte za skladištenje dronova i kapacitete za postavljanje mina" nakon napada Teherana na teretni brod u Ormuskom moreuzu u subotu.

O tom napadu se oglasio i predsednik SAD Donald Tramp (Trump), koji je objavio da, ako Vašington bude primoran da "vojnim putem završi posao" u Iranu, ta zemlja više "neće postojati".

Današnji iranski napad je jedan od niza gađanja koja su počela u četvrtak, kada je Teheran u Ormuskom moreuzu napao trgovački brod, što su javile britanske službe.

Američka vojska je saopštila da je "Iran imao priliku da poštuje sporazum o prekidu vatre, ali je izabrao da to ne učini" kada je juče napao naftni tanker "Kiku".

Nakon što su SAD jutros napale Iran, kuvajtska vojska je saopštila da je njena protivvazdušna odbrana presrela iranske dronove i rakete.

Ministarstvo spoljnih poslova Bahreina izdalo je saopštenje u kom osuđuje "opasnu eskalaciju koja otkriva da ono što Teheran radi nije prolazni čin, niti izolovani incident, već namerni pristup i sistematski obrazac ponovljene agresije protiv suvereniteta kraljevine (Bahreina) i bezbednosti njenih građana".

U Bahreinu se nalazi Peta flota američke mornarice, koja je više puta napadnuta tokom rata koji je počeo 28. februara.

Iranska Revolucionarna garda je preuzela odgovornost za oba napada, navodeći da je meta bila vazduhoplovna baza Al Asad u Kuvajtu.

"Neka neprijatelj zna da će kršenje primirja dovesti do potpunog zaustavljanja tekućih procesa", dodala je Garda.

(Beta, 28.06.2026)