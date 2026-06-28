Arhiv javnih skupova: Na skupu pristalica vlasti u Beogradu bilo 32.500 ljudi
Beta pre 1 sat
Arhiv javnih skupova objavio je danas da je u subotu, na skupu pristalica vlasti u Beogradu, u 18.55 sati, bilo prisutno 32.500 ljudi.
U objavi na društvenoj mreži "Iks" (X) je naveo da je broj prisutnih, u subotu na skupu "Srbija jedna porodica", u 18.55, utvrđen metodom "manuelnog anotiranje na ortosnimku".
Po rangu, kako piše u objavi Arhiva, to je bio peti po veličini skup u organizaciji aktuelne vlasti.
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je u subotu da je u Beogradu, na platou ispred Skupštine Srbije, tom skupu prisustvovalo oko 207.000 građana.
(Beta, 28.06.2026)