Arhiv javnih skupova: Na skupu pristalica vlasti u Beogradu bilo 32.500 ljudi

Beta pre 1 sat

Arhiv javnih skupova objavio je danas da je u subotu, na skupu pristalica vlasti u Beogradu, u 18.55 sati, bilo prisutno 32.500 ljudi.

U objavi na društvenoj mreži "Iks" (X) je naveo da je broj prisutnih, u subotu na skupu "Srbija jedna porodica", u 18.55, utvrđen metodom "manuelnog anotiranje na ortosnimku".

Po rangu, kako piše u objavi Arhiva, to je bio peti po veličini skup u organizaciji aktuelne vlasti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je u subotu da je u Beogradu, na platou ispred Skupštine Srbije, tom skupu prisustvovalo oko 207.000 građana.

(Beta, 28.06.2026)

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