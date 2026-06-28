MUP: Pretakanje amonijaka uspešno izvršeno, iscurio iz hladnjače u Guči

Beta pre 55 minuta

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo je jutros da je pretakanje amonijaka uspešno izvršeno, a intervencija vatrogasaca-spasilaca završena u 6.55 časova, nakon što je oko sat posle ponoći u Guči iz hladnjače u Prvomajskoj ulici br. 9 iscurio amonijak.

Sedam osoba je evakuisano, od kojih su četiri prevezena u čačansku bolnicu.

Kako je u saopštenju navedeno, po prijavi curenja amonijaka u Guči na lice mesta odmah su upućeni pripadnici Sektora za vanredne situacije koji su, u saradnji sa drugim nadležnim službama, preduzeli sve neophodne mere radi zaštite građana i stavljanja situacije pod kontrolu.

Takođe je saopšteno da je prilikom noćašnjeg aktiviranja Sistema za hitno obaveštavanje građana zbog curenja amonijaka u Guči došlo do nepravilnosti u isporuci poruke, usled čega je kod dela korisnika obaveštenje dostavljeno putem sistema "Pronađi me", umesto putem Sistema za hitno obaveštavanje građana.

Zahtev za aktiviranje Sistema za hitno obaveštavanje građana primljen je u 2.17 časova od Sektora za vanredne situacije, a nakon izvršene provere podataka, upozorenje je u 2.27 časova aktivirano u skladu sa propisanom procedurom i prosleđeno operatorima mobilne telefonije.

Operateri "Yettel" i "A1" upozorenje su prosledili putem Sistema za hitno obaveštavanje građana, isključivo za područje Guče, za koje je i bilo namenjeno, dok je kod dela korisnika u mreži "Telekom Srbija" poruka greškom isporučena putem sistema "Pronađi me".

(Beta, 28.06.2026)