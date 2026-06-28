Novinar Lukač: Nisu me pustili da pratim vojnu vežbu iako sam se uredno akreditovao

Beta pre 1 sat

Novinar nedeljnika "Vreme" Davor Lukač izjavio je da ga nisu pustili jutros na prijavnici u kasarnu Topčider, kako bi ušao u autobus koji vozi na vojni poligon Pasuljanske livade da bi prisustvovao vojnoj vežbi, tvrdeći da ga nema na spisku iako se uredno akreditovao, najavljujući da će zbog toga podneti krivične prijave.

"Učinili su to bez obrazloženja. Posle (Aleksandra) Radića i Vojkana (Kostića) sad sam ja na redu. Iza toga stoji Vojno bezbednosna agencija (VBA) i neki ljudi iz ministarstva odbrane kojima sam se zamerio svojim pisanjem. Nikad me ni za jednu vest, za dvadeset i nekoliko godina, nisu demantovali", rekao je Lukač agenciji Beta.

Kako je dodao, nešto ovako se desilo i 20. septembra prošle godine, kad je kao novinar Vremena želeo ući u autobus, na Topčideru, koji je vozio novinare da prisustvuju paradi. Rečeno mu je isto, da nije na spisku iako se, naglasio je, i tada uredno akreditovao. Vojna policija ga nije pustila, kaže, ni među publiku na paradi.

"Samo su mi rekli da ne može. Nikog iz Uprave za odnose sa javnošću nije bilo, na telefone mi se nisu javljali. Jutros sam pozvao jednog od tih sa drugog telefona, javio se ali mi nije hteo ništa da odgovori", rekao je Lukač, navodeći da ni autom ne bi mogao da dođe zato što ga nema na spisku.

On je najavio da će podneti krivične prijave protiv ministra odbrane Bratislava Gašića, načelnika Uprave za odnose sa javnošću i direktora VBA, kao i da će se žaliti Povereniku za zaštitu ravnopravnosti i Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, zbog ugrožavanja njegove slobode rada.

(Beta, 28.06.2026)