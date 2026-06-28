Rusija ispalila balističke projektile i dronove na Ukrajinu, Ukrajina pogodila rusku rafineriju

Beta pre 1 sat

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je Rusija tokom noći napala Ukrajinu sa dva protivbrodska projektila, šest balističkih projektila i 142 drona.

Protivvazdušna odbrana Ukrajine oborila je, ili elektronskim ometanjem neutralisala jedan protivbrodski projektil, svih šest balističkih i 125 dronova.

Jedanaest lokacija je pogođeno, a u nekim delovima su pali ostaci letelica, prenosi Ukrajinska pravda.

U Kijevu i nekoliko drugih oblasti Ukrajine oglašena je vazdušna uzbuna zbog pretnje od ruskog napada.

U glavnom gradu Ukrajine čule su se eksplozije.

 

Ukrajina napala i zapalila rafineriju nafte na jugu Rusije

Ukrajina je danas zapalila veliku rafineriju nafte na jugu Rusije, pri čemu su poginule najmanje dve osobe, saopštile su ruske vlasti.

Ostaci oborenih ukrajinskih dronova izazvali su požar u rafineriji u Slavjansku na Kubanju, saopštio je regionalni lider Venijamin Kondratjev.

Takođe je saopšteno da je u Slavjansku poginula jedna osoba, a jedna povređena u obližnjem selu.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da je Kijev izveo napad, kao i da je druga ruska rafinerija u Jaroslavskoj oblasti, oko 700 kilometara od ukrajinske granice, pogođena tokom noći.

"Večeras su naše 'sankcije dugog dometa' stigle do dve rafinerije nafte u Rusiji. Svaki (udar) znači smanjenje resursa koji pokreću rusku ratnu mašineriju i još jedan korak ka miru", napisao je Zelenski na Telegramu.

Rafinerija u Slavjansku je jedna od najvećih na jugu Rusije i prerađuje blizu četiri miliona tona sirove nafte godišnje, prema podacima sa veb stranici njenog operatera. 

Nije bilo neposrednih izveštaja ruskih vlasti o ukrajinskom napadu na rafineriju u Jaroslavskoj oblasti. 

Lokalni guverner Mihail Jevrajev jutros je saopštio da su neki putevi između Moskve i Jaroslavlja privremeno zatvoreni zbog neprijateljskog napada dronovima.

Jaroslavski aerodrom je takođe nakratko zatvoren preko noći, zajedno sa drugima na jugu i zapadu Rusije, prema podacima agencije za civilno vazduhoplovstvo.

Zvaničnici su prijavili da je i u napadima na Belgorod poginula jedna osoba.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska tokom noći oborila 213 ukrajinskih dronova.

U međuvremenu, Rusija je napala Ukrajinu sa 142 bespilotne letelice dugog dometa i osam raketa tokom noći, prema podacima ukrajinskog ratno-kosmičkog vazduhoplovstva. 

(Beta, 28.06.2026)

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