Rusija napala Ukrajinu sa šest balističkih projektila i gotovo 150 dronova, eksplozije i u Kijevu

Beta pre 23 minuta

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je Rusija tokom noći napala Ukrajinu sa dva protivbrodska projektila, šest balističkih projektila i 142 drona.

Protivvazdušna odbrana Ukrajine oborila je, ili elektronskim ometanjem neutralisala jedan protivbrodski projektil, svih šest balističkih i 125 dronova.

Jedanaest lokacija je pogođeno, a u nekim delovima su pali ostaci letelica, prenosi Ukrajinska pravda.

U Kijevu i nekoliko drugih oblasti Ukrajine oglašena je vazdušna uzbuna zbog pretnje od ruskog napada.

U glavnom gradu Ukrajine čule su se eksplozije.

(Beta, 28.06.2026)