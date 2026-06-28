Rusija napala Ukrajinu sa šest balističkih projektila i gotovo 150 dronova, eksplozije i u Kijevu
Beta pre 23 minuta
Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je Rusija tokom noći napala Ukrajinu sa dva protivbrodska projektila, šest balističkih projektila i 142 drona.
Protivvazdušna odbrana Ukrajine oborila je, ili elektronskim ometanjem neutralisala jedan protivbrodski projektil, svih šest balističkih i 125 dronova.
Jedanaest lokacija je pogođeno, a u nekim delovima su pali ostaci letelica, prenosi Ukrajinska pravda.
U Kijevu i nekoliko drugih oblasti Ukrajine oglašena je vazdušna uzbuna zbog pretnje od ruskog napada.
U glavnom gradu Ukrajine čule su se eksplozije.
(Beta, 28.06.2026)