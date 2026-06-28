Vučić u Batajnici na prikazu vojnog naoružanja: Uvek se pripremamo za odbranu i ništa drugo

Beta pre 35 minuta

Na Vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici kraj Beograda danas je organizovan prikaz sredstava i sistema koji će od 12.00 sati učestvovati u bojevom gađanju na poligonu "Pasuljanske livade".

Uz avione i helikoptere vojnog vazduhoplovstva, na prikazu kome prisustvuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić prikazana su i razne rakete - kineske, američke, ruske, navođene bombe i druga sredstva naoružanja.

Vučić je izrazio zadovoljstvo zbog svega čime Vojska Srbije raspolaže, te je najavio i nabavku novih sredstava, bez preciziranja o čemu se radi, ali uz napomenu da sada o tome ne može da govori.

"Mnogo ugovora smo potpisivali i mnogo toga stiže, ljudi će danas imati priliku da vide samo deo onog s čim raspolažemo", rekao je.

Odbacio je, na pitanja novinara, i kritike u delu regionalnih medija zbog naoružavanja Srbije, te istakao da se zvanični Beograd "uvek priprema da brani svoju zemlju" i, kako je kazao, "ništa više od toga".

"Ne sekiram se ni za šta, moja obaveza je da se građani Srbije osećaju bezbedno", rekao je.

Naglasio je značaj obezbeđivanja mogućnosti da piloti provode što više vremena u letovima i na uvežbavanjima.

Prema njegovim rečima, ove godine na Vojnoj akademiji došlo je "nešto više" kandidata koji se obučavaju za buduće pilote.

(Beta, 28.06.2026)