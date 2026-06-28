Broje se mrtvi, vreli talas odnosi živote širom Evrope! U Francuskoj 74 žrtve utapanja, hitne službe na ivici pucanja

Blic pre 3 sata
Broje se mrtvi, vreli talas odnosi živote širom Evrope! U Francuskoj 74 žrtve utapanja, hitne službe na ivici pucanja
Većina utapanja dogodila se na neuređenim i kupalištima, kao što su reke, jezera i bare Zbog visokih temperatura i loših vremenskih uslova otkazani su brojni događaji U Francuskoj su od 18. juna zabeleženo 74 smrtna slučaja usled utapanja, dok se zemlja i dalje suočava sa toplotnim talasom i ekstremno visokim temperaturama koje su dovele do pojačanog opterećenja hitnih službi i zdravstvenog sistema, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Francuske Loran Nunjez.
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