Broje se mrtvi, vreli talas odnosi živote širom Evrope! U Francuskoj 74 žrtve utapanja, hitne službe na ivici pucanja

Većina utapanja dogodila se na neuređenim i kupalištima, kao što su reke, jezera i bare Zbog visokih temperatura i loših vremenskih uslova otkazani su brojni događaji U Francuskoj su od 18. juna zabeleženo 74 smrtna slučaja usled utapanja, dok se zemlja i dalje suočava sa toplotnim talasom i ekstremno visokim temperaturama koje su dovele do pojačanog opterećenja hitnih službi i zdravstvenog sistema, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Francuske Loran Nunjez.