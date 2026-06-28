"Do jutros brojali i to izbrojali?!" Jovanov ismejao objavu Arhiva javnih skupova o broju učesnika skupa "Srbija, jedna porodica"

Blic pre 15 minuta
"Do jutros brojali i to izbrojali?!" Jovanov ismejao objavu Arhiva javnih skupova o broju učesnika skupa "Srbija, jedna…
Tzv. Arhiv javnih skupova je procenio da je na događaju bilo 32.500 ljudi Jovanov je na društvenoj mreži Iks sarkastično doveo u pitanje metodologiju brojanja učesnika Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov osvrnuo se na društvenoj mreži Iks na objavu tzv. Arhiva javnih skupova, koji je izneo procenu da je na skupu "Srbija jedna porodica", održanom juče, 27. juna u Beogradu, u 18.55 časova bilo 32.500 prisutnih. Milenko Jovanov je, reagujući
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Arhiv javnih skupova: U subotu u Beogradu, na skupu pristalica vlasti bilo 32.500 ljudi

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Arhiv javnih skupova prebrojao prisutne na SNS skupu u Beogradu, procena MUP-a – ni blizu

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