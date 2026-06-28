(Foto) Jako je puklo, a onda se pojavio oblak otrovnog gasa: Dete završilo u bolnici posle incidenta u Guči, otac Žarko otkrio dramatične detalje: "Stigli smo do kapije i tu je bio kraj"

Blic pre 5 sati
(Foto) Jako je puklo, a onda se pojavio oblak otrovnog gasa: Dete završilo u bolnici posle incidenta u Guči, otac Žarko otkrio…
Nekoliko porodica, uključujući decu, bilo je prinuđeno da napusti svoje domove zbog jakog mirisa i nemogućnosti disanja Vatrogasne i hitne ekipe su brzo reagovale, sanirale kvar i ostale na terenu dok se situacija nije stabilizovala Jako teška i napeta noć je iza stanovnika Guče, posebno onih meštana koji žive u Ulici Prvomajskoj nakon što je došlo do akcidenta i curenja amonijaka u jednoj hladnjači koja se tu nalazi. Meštani opisuju kako je sve to izgledalo. -
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Predsednik opštine Lučani: Vazduh u Guči posle akcidenta čist, nema prisustva amonijaka

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Nije moglo da se diše, niti oči da se drže otvorene - odmah smo se slonili u podrum: Teška noć za Pantoviće iz Guče, Žarkova ćerkica zadržana u bolnici (FOTO)(VIDEO)

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"Probudile su me sirene, osetila sam da se gušim": Snežana preživela pakao u Guči, amonijak cureo 50 metara od nje

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