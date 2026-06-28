"Očekujte pakao" Iran napao američke baze u Kuvajtu i Bahreinu: Teheran odgovara na udare SAD

Komandant je takođe istakao da su ova dejstva poruka ostalim brodovima u Ormuskom moreuzu, gde plovidba i dalje teče bez smetnji Iranske snage upozorile su da američke baze u regionu "očekuje pakao" u narednim danima, prema izjavi komandanta iranske mornarice koju je prenela televizija "Pres" Mornarica i vazduhoplovne snage Islamske revolucionarne garde Irana pokrenule su napade na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke udare, javila iranska novinska